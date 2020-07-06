Выполнен очередной чартерный рейс из Амстердама в Грузию
Выполнен очередной чартерный рейс из Амстердама в Грузию, который доставил 136 пассажиров в Тбилиси, сообщили «Первому каналу Грузии» в министерстве экономики, передает Trend.
«Информация о всех коммерческих чартерных рейсах, согласованных с Агентством гражданской авиации Грузии, размещена на сайтах Минэкономики, МИД и Агентства гражданской авиации Грузии.
Любые изменения в расписании коммерческих чартеров оперативно отражаются на вышеупомянутых сайтах, что помогает пассажирам планировать авиаперелеты», — сказано в сообщении Минэкономики.
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