Выполнен очередной чартерный рейс из Амстердама в Грузию, который доставил 136 пассажиров в Тбилиси, сообщили «Первому каналу Грузии» в министерстве экономики, передает Trend.

«Информация о всех коммерческих чартерных рейсах, согласованных с Агентством гражданской авиации Грузии, размещена на сайтах Минэкономики, МИД и Агентства гражданской авиации Грузии.

Любые изменения в расписании коммерческих чартеров оперативно отражаются на вышеупомянутых сайтах, что помогает пассажирам планировать авиаперелеты», — сказано в сообщении Минэкономики.