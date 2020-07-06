В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы

Грузия 6 июля 2020 15:09 (UTC+04:00)
В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы

В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы, об этом на брифинге сегодня заявил пресс-спикер премьер министра Грузии Ираклий Чиковани после заседания межведомственного координационного совета, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Еще одно решение, которое сегодня принял координационный совет, это решение содействовать сопутствующему внутреннему туризму направлению. В ближайший период будут восстановлены внутренние полеты, что позволит нашим гражданам более быстро и легко посетить отдаленные от столицы места", - сказал Чиковани.

С 15 июня в Грузии возобновился внутренний туризм. Власти страны призывают граждан отдыхать в этом году в Грузии и помочь стране и этой сфере.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля. По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Грузии составило 953, из них выздоровели 830, а скончались 15 пациентов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы
В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы
Гуманитарную помощь Казахстану оказал предприниматель из Грузии
Гуманитарную помощь Казахстану оказал предприниматель из Грузии
В Армении за сутки зарегистрировано 330 новых случая заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 330 новых случая заражения коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
СГБ Азербайджана распространила информацию об операции в МИД (ВИДЕО) Происшествия 15:14
В Насиминском районе Баку приостановлена подача воды Общество 15:11
В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы Грузия 15:09
За 6 месяцев 2020 года фонд заработной платы в Азербайджане вырос на 8% - Сахиль Бабаев Экономика 15:08
На канале «Россия-24» состоялся показ передачи Михаила Гусмана «Формула власти», посвященный 80-летию Нурсултана Назарбаева (ВИДЕО) Казахстан 14:56
AzTv: Два сотрудника телеканала İdman Azərbaycan заразились коронавирусом Общество 14:51
Азербайджан - лидер среди стран СНГ по устойчивости экономики к последствиям пандемии Экономика 14:45
Тестирование на COVİD-19 может быть доступно не только в столице Азербайджана - Набиль Сеидов Общество 14:41
В МИД РФ призвали не делать скорых выводов по инциденту в иранском Натанзе Политика 14:40
Скончался 22-летний чемпион мира, азербайджанский борец Руфат Гюльалиев (ФОТО) Спорт 14:35
Туркменистан ускоряет развитие промышленного сектора Туркменистан 14:21
Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы Общество 14:20
Туркменские компании, специализирующиеся в переработке фруктов и овощей, открыли сезон заготовок Туркменистан 14:13
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 14:12
В первом полугодии 2020 года Турция сократила экспорт автомобилей Турция 14:07
Крупный завод по производству отопительного оборудования в Азербайджане временно прекратил работу Бизнес 14:04
Газахский цементный завод увеличил объемы производства Бизнес 14:00
Гянджинский приборостроительный завод планирует начать экспорт своей продукции до конца года Бизнес 13:55
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6% Россия 13:54
Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла Общество 13:53
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО) Политика 13:50
Телеканал ARB: Состояние заразившихся коронавирусом сотрудников нормальное Общество 13:49
Кому выгоден ажиотаж вокруг статуса Айя Софии Турция 13:43
В Азербайджане начинается выбор школ для приема в первый класс Общество 13:41
Скончался Эннио Морриконе – последний визит в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:40
Фарид Гаибов: Определены новые даты проведения чемпионатов мира в Баку Общество 13:30
В Туркменистане реализуют новые программы для увеличения производства хлопка Бизнес 13:23
Каждая пятая компания ФРГ опасается банкротства из-за COVID-19 Европа 13:23
Объем перевалки грузов из Ирака через порты Турции превысил 3 млн тонн Турция 13:20
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма превысил 2 млн тонн Турция 13:12
Растет доля предприятий ненефтяной сферы в ВВП Азербайджана Финансы 13:03
Состоялась видеоконференция посвященная 18-летию создания Госкомитета по работе с диаспорой (ФОТО) Общество 13:02
Сократился экспорт продукции обороной промышленности Турции Турция 12:58
SOCAR Turkey назвала приоритеты работы НПЗ STAR в условиях пандемии Энергетика 12:50
С начало года Турция сократила экспорт в страны ЕС Турция 12:49
Минобороны Азербайджана: Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь! Политика 12:45
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 29 июня -3 июля Энергетика 12:44
ГЭЦ Азербайджана: Лица, желающие учиться за рубежом, получат аттестаты без выпускных экзаменов Общество 12:41
Фирудин Шушинский – борец с армянскими псевдоисториками. За его голову была назначена цена в 6 млн.дол. (ФОТО) Культура 12:41
Иран запретил экспорт масок Экономика 12:39
Узбекистан расширяет экспорт текстиля в Германию Узбекистан 12:37
Миршахин Агаев заразился коронавирусом Общество 12:37
"Азерсу" о нехватке воды в ряде сел Билясуварского района Общество 12:36
Увеличились оборотные активы оператора TANAP Энергетика 12:31
В Атырау решается вопрос с дефицитом лекарств Казахстан 12:30
Гуманитарную помощь Казахстану оказал предприниматель из Грузии Грузия 12:29
Дорожная полиция вернула 490 транспортных средств с карантинных постов в Баку Общество 12:24
ADY Container установил новый рекорд по скорости перевозки грузов Транспорт 12:13
Азербайджанский газ позволит увеличить объем товарооборота между ЕС и Азербайджаном - Янкаускас Энергетика 12:08
Лувр вновь открылся для посетителей после карантина Европа 12:04
Воинские части азербайджанской армии провели учения в ночное время в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:02
«Черный рынок» и Мхитарян: Оскорбление азербайджанцев Общество 12:00
Банк Республика продолжает поддерживать программу самозанятости (ФОТО) Экономика 11:42
История азербайджанского оперного искусства – трансляция из Международного центра мугама (ФОТО) Культура 11:39
В Туркменской теплице планируют собрать большой урожай бананов Бизнес 11:39
В период пандемии Турция сократила экспорт готовой одежды на мировые рынки Турция 11:36
В России за сутки выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом Россия 11:35
Утверждена Национальная программа по устойчивому развитию экономики Туркменистана на 2020-2021 годы Туркменистан 11:34
Android лидирует на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 11:34
Минздрав Индии подтвердил, что страна обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом Другие страны 11:33
В Азербайджане 2 сотрудника полиции скончались от коронавируса Происшествия 11:29
В воскресенье в Азербайджане были арестованы 4, оштрафованы 2 294 человека Общество 11:27
У Бахрама Багирзаде значительное улучшение состояния легких – лечащий врач Социум 11:24
ОАЭ и Турция закупили в Туркменистане базовые масла Туркменистан 11:21
Полиция начала дежурить в маркетах Баку (ФОТО) Общество 11:19
Велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после перерыва из-за коронавируса Европа 11:10
Президент Туркменистана принял кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов Туркменистан 11:09
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 11:04
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 11:00
Из-за таких, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ стала инструментом политических заказов отдельных стран Политика 10:59
В Армении за сутки зарегистрировано 330 новых случая заражения коронавирусом Армения 10:57
В Украине зафиксировали минимальный за три недели суточный прирост заразившихся COVID-19 Европа 10:55
В Туркменистане утверждён план оперативных социально-экономических мероприятий против пандемии Туркменистан 10:48
25 сентября в Ашхабаде пройдёт заседание "Халк Маслахаты" Туркменистана Туркменистан 10:46
Президент Туркменистана утвердил стратегию выставочно-форумной деятельности на 2020-2025 годы и план её реализации Туркменистан 10:39
Обнародованы объёмы перевалки доломита через порты Турции Турция 10:34
Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии Энергетика 10:31
В первой полугодии 2020 г Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых на мировые рынки Турция 10:29
С целью обострения ситуации ВС Армении все чаще нарушают режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:22
Евро дорожает по отоншению к азербайджанскому манату Финансы 10:08
Из-за глобальной пандемии падает спрос на турецкую мебель в Иране Турция 10:00
Увеличился экспорт азербайджанской продукции в Австралию Бизнес 09:59
Животноводы Каракалпакстана будут получать землю без аукциона Узбекистан 09:55
Посол Ирана заявил, что Тегеран благодарен Москве за помощь в борьбе с пандемией Политика 09:42
Минэкономики об аннулировании части разрешений Экономика 09:23
Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса Энергетика 09:16
Вопрос въезда граждан Грузии в Швейцарию решится через две недели Грузия 09:10
Жертвами обрушения башенного крана на стройке в Китае стали пять человек Другие страны 08:58
Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 11,4 млн В мире 08:54
В Японии из-за ливней без электричества оказались 9,5 тыс. квартир и частных домов Другие страны 08:51
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 314 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:46
С сегодняшнего дня поступившие в магистратуру должны пройти регистрацию Общество 08:40
В Баку возобновлена работа экспресс-маршрутов Общество 08:37
США не исключают возможности новых антикитайских санкций США 08:29
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле В мире 08:15
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в России, есть погибший и раненый Россия 08:11
Израиль запустил разведывательный спутник с площадки в центре страны Израиль 08:07
ЧБТР сосредоточит свое внимание в Азербайджане на обрабатывающей промышленности и агробизнесе Финансы 07:56
В Таиланде создают спецотдел полиции для проверки туристов на коронавирус Другие страны 07:56
В США 19 человек получили травмы при падении дерева на гараж США 07:44
Все новости