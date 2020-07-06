В ближайшее время в Грузии будут восстановлены внутренние авиарейсы, об этом на брифинге сегодня заявил пресс-спикер премьер министра Грузии Ираклий Чиковани после заседания межведомственного координационного совета, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Еще одно решение, которое сегодня принял координационный совет, это решение содействовать сопутствующему внутреннему туризму направлению. В ближайший период будут восстановлены внутренние полеты, что позволит нашим гражданам более быстро и легко посетить отдаленные от столицы места", - сказал Чиковани.

С 15 июня в Грузии возобновился внутренний туризм. Власти страны призывают граждан отдыхать в этом году в Грузии и помочь стране и этой сфере.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля. По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Грузии составило 953, из них выздоровели 830, а скончались 15 пациентов.