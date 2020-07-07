Посольство Грузии в Израиле предупреждает находящихся в стране граждан Грузии

Посольство Грузии в Израиле распространяет заявление для находящихся на территории Израиля граждан Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщает посольство, с целью избежания распространения инфекции, вызванной коронавирусом, правительство Израиля 6 июля утвердило новые ограничения.

Посольство обращается к гражданам и просит их учесть, что были закрыты банкетные залы, бары, ночные клубы, спортивные залы, плавательные бассейны и концертные залы.

Число посетителей ресторанов было сокращено до 20-ти, а количество посетителей заведений под открытым небом составляет не более 30-ти человек.