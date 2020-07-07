Посольство Грузии в Израиле предупреждает о новых правилах из-за COVID-19

Посольство Грузии в Израиле распространило предупреждение для соотечественников, которые сейчас пребывают в этой стране, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В документе говорится, что правительство Израиля утвердило новые меры для пресечения распространения коронавирусной инфекции. А именно – закрылись банкетные залы, бары, ночные клубы, спортивные и концертные залы, бассейны.

В ресторанах могут присутствовать не более 20 человек одновременно, а в закрытом помещении могут находиться не более 30 человек.

В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случаев за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу человек. Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху назвал коронавирусную ситуацию в стране экстренной и заявил о необходимости введения новых ограничений.

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 334.