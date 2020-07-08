Компенсацию получили около 245 тысяч пострадавших от пандемии

Компенсацию от государства уже получили 244 956 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщается на сайте Государственного агентства содействия трудоустройству.

По данным на 7 июля, с помощью регистрационного портала Минздрава Грузии зарегистрированы 188 363 самозанятых лиц, желающих получить компенсацию. Из них 115 719 получили компенсацию в 300 лари (97.2 долларов США). Всего зачислено 34 715 700 лари (11 308 000 долларов США).

В список типов деятельности портала также попали няни, репетиторы, обслуживающий персонал ресторанов, гостиниц, пекари, персонал салонов красоты, туроператоры, гиды, рабочие и другие.

Продолжается прием и обработка заявок самозанятых лиц. С 29 июня начался процесс регистрации граждан Грузии, трудоустроенных на сезонных работах за границей. Регистрацию можно пройти на сайте compensation.moh.gov.ge Они также могут получить от государства помощь в размере 300 лари. Процесс регистрации завершится 15 июля.

Для получения финансовой помощи этой категории граждан не нужно представлять никаких документов, кроме информации о пересечении границы. Пройти регистрацию могут лица, которые в течение 2019 года выезжали на сезонные работы и с марта по октябрь включительно от 30 до 120 дней находились за границей.

Компенсация положена еще одной категории людей, это те, чья работа связана с регулярным пересечением границы. Если в течение 2019 года они более 60 раз пересекли границу, эту люди могут также рассчитывать на компенсацию. Им не нужно предоставлять каких-либо документов, кроме копии страницы паспорта или удостоверения личности.