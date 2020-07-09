Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

За минувшие сутки в Грузии выявлено еще пять новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщается на официальном правительственном сайте StopCov, общее число зараженных в стране к этому времени составляет 968, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписаны еще трое вылеченных от COVID-19. В общей сложности от вируса уже вылечились 844 пациента.

За время пандемии в Грузии скончались 15 человек. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

В карантине в данное время находятся 4 425 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 222.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.