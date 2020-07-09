В Грузии за отмывание крупных денежных средств задержана группа мошенников

Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве с министерством внутренних дел выявила группу мошенников, которая занималась отмыванием (легализацией незаконных доходов) больших сумм денежных средств, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, следствие установило, что двое граждан Грузии занимались легализацией незаконных доходов, полученных в третьих странах, на территории Грузии.

"В течение 2019 года задержанные в разное время побывали в Пакистане, Колумбии, Габоне и Эфиопии, где использовали при конвертации долларов и евро купюры с низким номиналом, что позволяло им вводить в заблуждение физические лица, представителей пунктов обмена валют и финансовых (кредитных) организаций. Обманным путем они овладевали особо крупными денежными суммами", - говорится в заявлении.

Затем мошенники завозили деньги в Грузию, указывая в таможенной декларации ложную (неполную) информацию о суммах, и инвестировали деньги в движимое и недвижимое имущество, банковские счета и осуществляли различные транзакции.

Для легализации незаконных доходов задержанные также использовали азартные игры, используя возможность зачисления сумм на счета, так называемую конвертацию виртуальных сумм в реальные.

В целом, речь идет о сумме в 239 999 долларов США и 226 170 евро, часть денег - 191 170 евро и 999 долларов США были изъяты следствием.

Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, задержанные совершили ряд преступлений и за границей, в вышеупомянутых странах, где также ведется судебное разбирательство.

Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о выборе в качестве меры пресечения для задержанных заключение под стражу.

Следствие устанавливает других членов преступной группировки.