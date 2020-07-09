Правительство Грузии продлило срок регистрации на получение компенсации

Правительство Грузии продлило срок регистрации самозанятых лиц, а также людей, оставшихся без работы из-за пандемии на получение денежной компенсации до 1 августа. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Срок подачи заявок на получение компенсации от государства для граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, начался 15 мая и истек 1 июля. Гахария отметил, что в случае необходимости прием заявок будет продлен и в дальнейшем.

«Вы знаете, что срок регистрации завершился, однако правительство приняло решение продлить его до 1 августа. Кто опоздал или не смог собрать нужные документы, для этих людей срок продлен и, если будет нужно, продлим срок регистрации и в дальнейшем. Сегодня первой и самой важной задачей помимо борьбы с эпидемией является помощь тем нашим гражданам, у которых из-за кризиса сократился доход или которые вообще остались без него», — заявил Гахария перед началом заседания правительства.

По словам Гахария, компенсацию в размере трехсот лари (98 долларов) получили уже 121 719 самозанятых и более 129 тысяч трудоустроенных, потерявших доход или работу.

«Мы сделаем все, чтобы эти цифры увеличились. Для этого срок и был перенесен до 1 августа», — отметил Гахария.

Вместе с тем продолжается регистрация граждан Грузии, которые были трудоустроены на сезонных работах за границей.