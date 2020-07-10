Субсидии от государства получат заводы Грузии на закупки винограда

Для грузинских виноградарей созданы гарантии, чтобы их деятельность была оценена и они смогли перенести сезон 2020 года менее тяжело. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Грузинское виноделие несет потери из-за пандемии коронавируса и снижения торговых операций между странами. Поставки вина из Грузии сократились впервые за последние годы: по данным "Сакстата", за первые пять месяцев текущего года экспорт вина упал на 11,3%.

По его словам, крупные компании, которые смогут переработать более одной тонны «Ркацители» или «Кахури мцване» получат от государства субсидию в размере 30 тетри, если их цена будет минимум 80 тетри. В министерстве будет работать специальная группа, которая будет координировать рабочим процессом, чтобы виноградари и фермеры могли без очередей и проблем сдавать свою продукцию.

«То, что мы создали такие гарантии для грузинских виноградарей-фермеров, думаю, что это очень важное достижение и солидарность, поскольку это аккумулированные суммы от грузинских налогоплательщиков. То есть – это солидарность для виноградарей-фермеров, чтобы их деятельность в этом году была оценена и сезон 2020 года они смогли перенести менее тяжело», - заявил Давиташвили журналистам.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство субсидирует два сорта грузинского винограда – "ркацители" и "кахури мцване".

По словам Гахария, стимулирование фермерской деятельности является одним из главных целевых направлений антикризисного плана правительства.

Согласно решению правительства, в этом году на субсидирование урожая винограда будет потрачено 60 миллионов лари (чуть меньше 20 млн долларов).

Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается со второй половины сентября. В прошлом году в Грузии было собрано 271 тысяча тонн винограда.