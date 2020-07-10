В Грузии за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, двое человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В целом с 26 февраля по 10 июля в Грузии лабораторно подтверждено 973 случая инфицирования коронавирусом.

От последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 846.

В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 140 человек. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Миротворцы были доставлены на родину самолетом ВВС Германии и помещены в Военный госпиталь Гори.

В карантине остается 4 851 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 231.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 9 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 134,2 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 138,8 тысячи.