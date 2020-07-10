У грузинских солдат в Афганистане выявлен коронавирус

Спецрейсом из Афганистана в Тбилиси доставлены 28 грузинских военнослужащих, у которых выявили коронавирус.

По информации грузинских СМИ, военнослужащие, принимавшие участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка», вывезены военным самолетом воздушных сил Германии. Вместе с ними на борту находились врачи и другой медперсонал бундесвера, передает Trend.

"Медицинское состояние военных удовлетворительное. Что касается симптоматики, то она проходит без осложнений и жалоб. Источник заражения связан с местным афганским персоналом", - отмечают в министерстве обороны.

Перед тем, как вылететь в Грузию, инфицированные были помещены в специальном изоляторе и, соответственно, другим грузинским военнослужащим, принимающим участие в миссии, не грозит опасность заражения.

Инфицированные военнослужащие продолжат лечение в военном госпитале Гори. Что касается остальных военнослужащих, то после возвращения на родину они пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.