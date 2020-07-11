В Западной Грузии построят крупный завод по переработке пластика

Предприятие по переработке пластика построят в Хобском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети) Грузии. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

По данным ведомства, международная компания Global Recycling в рамках государственного проекта «100 инвестиционных предложений бизнесу» приобрела земельный участок в 300 тысяч квадратных метров в Хоби. Ожидается, что первоначальная инвестиция в перерабатывающее предприятие составит 50 миллионов лари (почти 17 миллионов долларов). Здесь планируется трудоустроить 400 местных жителей.

Произведенные в Хоби полимерные гранулы будут продавать на местном рынке и экспортировать.

Сегодня представители международной компании провели встречу с главой Минэкономики Грузии Натией Турнава, представив свой инвестиционный проект. Согласно плану, на первом этапе Global Recycling перенесет в Грузию завод по переработке пластика из Юго-Восточной Азии. Позже компания планирует открыть в стране и другие предприятия, участвующие в цепочке поставок.

«Проект предприятия по переработке пластика на китайские инвестиции в Хоби – это один из первых примеров переноса предприятия из Юго-Восточной Азии в Грузию после начала пандемии. Проект готовили в условиях чрезвычайного положения. Строительство начнется в ближайшее время», — заявила Турнава.

Ранее в Минэкономики сообщили, что Global Recycling также планирует развивать в Грузии свободную индустриальную зону, привлекая к партнерству иностранные компании, занимающиеся переработкой и производством полимеров.

Программу «100 инвестиционных предложений бизнесу» с ноября 2019 года реализует Минэкономики Грузии. Национальное агентство государственного имущества проводит приватизацию десятков объектов, числящихся на балансе государства, по упрощенным процедурам.

В рамках проекта через аукцион продано уже до 75 государственных объектов, общая стоимость которых составила 60,7 миллиона лари.

В перечень объектов, предназначенных для приватизации, входит недвижимое имущество, которое находится в собственности государства – как в Тбилиси, так и в регионах. Среди предложений промышленные объекты, складские помещения и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и так далее.