В Грузии задействован Центр по интеграции лиц, находящихся под международной защитой

Центр по интеграции лиц, находящихся под международной защитой, заработал в Агентстве по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

С работой центра ознакомились министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной зашиты Грузии Екатерина Тикарадзе и глава представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Грузии Кемлином Фюрле.

В центре лица, находящиеся по международной защитой, смогут изучить грузинский язык, ознакомиться с основными принципами действующего законодательства страны, краткой историей и культурными особенностями, что облегчит процесс их дальнейшей интеграции.

Кроме того, в центре можно будет получить консультацию по поводу государственных программ в области здравоохранения, социальной защиты, образования и занятости.

Работа Интеграционного центра является одним из обязательств Грузии по Соглашению об ассоциации между Грузией и ЕС. Центр открылся в 2017 году, а с 2020 года его функционирование обеспечивает Агентство по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.