На востоке Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло сегодня утром в регионе Шида Картли на востоке Грузии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские источники, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени у села Мухилети, в 17 километрах от города Карели.

Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.