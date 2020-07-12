На востоке Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло сегодня утром в регионе Шида Картли на востоке Грузии.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские источники, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени у села Мухилети, в 17 километрах от города Карели.
Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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