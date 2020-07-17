Грузия получила очередную партию гуманитарной помощи из Китая

Очередной груз гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса доставлен в Грузию из Китая. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

На этот раз власти КНР отправили в Тбилиси бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты – медицинские маски, перчатки и халаты.

На церемонии передачи помощи присутствовала глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисашвили, а также посол КНР в Грузии Ли Янь.

По словам посла, в период такого вызова, как пандемия, отношения между странами играют важную роль. Она с благодарностью отметила, что когда в Китае была тяжелая эпидситуация, страна получила большую поддержку со стороны Грузии.

"Теперь мы готовы помочь Грузии, если это будет необходимо. Я надеюсь, что в процессе борьбы с эпидемией отношения между Грузией и Китаем укрепятся еще больше", - заявила дипломат.

По данным Минздрава, с начала пандемии в общей сложности Грузия получила из Китая 5 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, КНР прислала в Тбилиси более 1 тысячи ПЦР-тестов и 21 тысячу быстрых тестов на коронавирус.