На валютном рынке Грузии царит неопределенность

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по тем сферам экономики Грузии, которые обеспечивали поступление иностранной валюты. Остановка туризма, уменьшение денежных переводов из-за рубежа и прямых иностранных инвестиций поставили и без того обесцененный лари перед угрозой обесценивания, пеердает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Падение курса лари началось с 9 марта, когда к неразберихе, связанной с пандемией коронавируса, добавилось резкое падение цен на нефть на мировом рынке. К 25 марта лари обесценился на 34 % и дошел до отметки 3,45 GEL/1$.

Однако затем ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и курс лари укрпился и в настоящее время колеблется в пределах 3,05-3,07 GEL/1$.

Главное - не дать рынкам быть неуправляемыми

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отмечает, что из-за неопределенности на валютном рынке Нацбанку приходится предпринимать активные шаги для сдерживания курса лари и инфляции.

"Если мы посмотрим, как движется курс национальной валюты после паники, то мы увидим, что его траектория такая же, как у валют наших партнеров. Национальный банк стал более активным на рынке, так как сейчас на валютном рынке большая неопределенность, а нашей функцией является внесение элемента доверия в таких беспрецедентных ситуациях, чтобы рынки не действовали неуправляемо", - сказал Гвенетадзе, выступая в парламенте.

Он отметил, что кроме аукционов и интервенций Нацбанк также принимает участие в ежедневных торгах, из-за чего колебания лари стали меньше.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.