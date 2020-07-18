Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии
За последние сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По последним данным официального правительственного сайта StopCov, общее число заболевших составляет 1 018.
Вместе с тем за сутки из клиник выписаны еще десять пациентов - число вылеченных составило 895. Скончались с начала пандемии 15 человек.
41 гражданин Грузии, в том числе 38 военнослужащих, доставлен на лечение из других стран.
В карантине к этому времен находятся 5 627 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 228.
Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован в Грузии 26 февраля.
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