Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По последним данным официального правительственного сайта StopCov, общее число заболевших составляет 1 018.

Вместе с тем за сутки из клиник выписаны еще десять пациентов - число вылеченных составило 895. Скончались с начала пандемии 15 человек.

41 гражданин Грузии, в том числе 38 военнослужащих, доставлен на лечение из других стран.

В карантине к этому времен находятся 5 627 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 228.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован в Грузии 26 февраля.