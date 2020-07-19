Датский концерн Danfoss профинансирует обучение инженеров в Грузии

Датский концерн Danfoss профинансирует курсы переподготовки грузинских инженеров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Danfoss – один из ведущих мировых поставщиков инновационных и энергоэффективных решений. Компания производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, а также промышленную автоматику.

В сотрудничестве с Грузинским техническим университетом датский концерн планирует открыть современную лабораторию. Бесплатно обучение там смогут пройти молодые грузинские инженеры. Программа позволит им больше узнать о современных технологиях, а также пройти стажировку на предприятиях Danfoss.

По словам министра экономики Натии Турнава, датский концерн заинтересован инвестиционным потенциалом Грузии и рассматривает возможность строительства здесь собственного предприятия. Курсы переподготовки грузинских инженеров станут первым шагом в этом направлении.

«После того, как компания узнала, что Грузия осуществляет энергетическую реформу и принят закон об энергоэффективности, они выразили желание отправить своих представителей и осуществить инвестиции», - отметила Турнава.

По итогам визита представителей Danfoss в Грузию будет принято решение о возможности переноса производственной линии.