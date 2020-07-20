Жесткие решения принесли Грузии успех в борьбе с пандемией - посол США

Жесткие решения, принятые на раннем этапе, принесли успех в борьбе с пандемией, что является признаком того, что Грузия имеет лидеров, которые верны наилучшим интересам страны, как в плане здравоохранения, так и восстановления экономики, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью изданию «Батумелеби» (Батумцы), передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Келли Дегнан ответила на вопрос журналиста: «По оценке не только политических партий, но и третьего сектора, неформальным лидером грузинского правительства является Бидзина Иванишвили. Вы встретились с ним. На ваш взгляд, насколько он заинтересован в укреплении демократии в Грузии и обсуждался ли до сих пор в Соединенных Штатах вопрос задействования каких-либо санкций против него?».

«Этот вопрос, вероятно, вам следует задать самому господину Иванишвили. Я не настолько хорошо его знаю, чтобы ответить за него. Однако я хотела бы высказаться о кабинете министров и министрах, с которыми я встретилась - они действительно проявили преданность Грузии. Во время пандемии мы хорошо увидели, насколько эффективно они управляли беспрецедентно чрезвычайной ситуацией, к которой не была готова ни одна страна», - отметила посол США.