В Грузии продажи долей операторов энерго- и водоснабжения попали под госконтроль

В Грузии операторы систем энергетики и водоснабжения будут обязаны уведомлять Национальную комиссию по энергетике и водоснабжению в случае слияния, продажи более 5% доли или смены владельца контрольного пакета. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в тексте законопроекта, утвержденного парламентом Грузии в окончательном третьем чтении.

За поправки в закон "Об энергетике и водоснабжении" проголосовали 88 депутатов.

В уведомлении, согласно проекту, должны быть указаны все данные о компаниях и владельцах, условия продажи, а также информация о происхождении финансов.

Комиссия получит право не только проверить документы и затребовать дополнительную информацию, но и попросить представить обоснование сделки, в том числе о ее влиянии на обслуживание и тарифы.

Комиссия будет вправе запретить продажу или слияние по причине ухудшения обслуживания систем, нарушения требований закона, условий лицензии и негативного влияния сделки на тарифы.

Проект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника.