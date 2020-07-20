Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2%

На фоне пандемии коронавируса грузинская экономика продолжает нести огромные потери – внешнеторговый оборот за январь-июнь 2020 года снизился на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив более 5 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). Об этом говорится в предварительных данных Национальной службы статистики страны «Сакстат», передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В январе-июне экспорт грузинской продукции составил более 1,5 миллиарда долларов. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт сократился на 19,1% – до 3,5 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса превышает 2 миллиарда долларов – это 40,5% от всего внешнеторгового оборота.



В период кризиса Грузия продолжила торговать всеми традиционными товарами: медными рудами и концентратами, винами, ферросплавами, минеральными водами, лекарствами, легковыми автомобилями, золотом, орехами и так далее. Из десяти основных экспортных товаров спад зафиксирован по шести.



Экспорт легковых машин в январе-июне сократился на 35%, ферросплавов – на 34,3%, натуральных вин – на 16%, азотных удобрений – на 17,9%, а минеральных вод – на 24,5%.



В январе-июне серьезный рост продаж был зафиксирован в категории золота – на 36,6%, немного увеличился экспорт медных руд и концентратов – на 8,7%, а также спиртных напитков – на 8,6%.



В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, средства сотовой или иной связи и так далее.



В сравнении с январем-июнем 2019 года на 12,4% увеличился импорт электроэнергии. Рост в почти в 1794% зафиксирован в категории руды и концентраты драгоценных металлов. Импорта мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы увеличился на 7,9%.



В то же время, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт легковых автомобилей упал на 43,1%, нефти и нефтепродуктов – на 32,1%, медных руд и концентратов – на 12,3%, лекарственных средств — на 12,6%, нефтяных газов и газообразных углеводородов — на 11,7% и так далее.



Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе-июне текущего года были Турция, Россия и Китай. На три этих страны приходится 35,9% от общего торгового оборота.



За отчетный период с Турцией оборот сократился на 15,4%, составил 697,4 миллиона долларов (16,8% от общего оборота).



В Турцию с начала 2020 года вывезли около 19,6 тысячи тонн ферросплавов, 614,1 тонны трикотажных изделий, около 7 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали и другие товары.



Из Турции в Грузию завезли около 31 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 301 тонну лекарственных препаратов, около 10,1 тысячи металлоконструкций из черного метала и так далее.



Внешнеторговый оборот Грузии с Россией в январе-июне составил 584,1 миллиона долларов – это 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.



Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 49,3 тысячи тонн ферросплавов, более 18,3 тысячи тонн натуральных виноградных вин, около 34,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.



Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию – из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом около 177,3 тысячи тонн. Из России также завезли около 176,3 тысяч тонн пшеницы, около 74,4 тысячи тонн нефтяных газов, более 20,5 тысячи тонн подсолнечного масла, более 73,7 тысячи тонн кукурузы и так далее.



С Китаем, который впервые вышел на третью строчку торговых партнеров Грузии в мае 2020 года, внешнеторговый оборот в январе-июне составил 530,7 миллиона долларов или 10,5% от общего торгового оборота.



За отчетный период в Китай вывезли около 114 тысячи тонн медных руд и концентратов, более 7,6 тысяч тонн руд драгоценных металлов, около 1,7 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.



Из Китая импортировали около 16,4 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, более 3 тысяч тонн покрышек, 238,4 тонны готовой продукции, в том числе выкройки одежды и так далее.



В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан (более 450,9 миллиона долларов), Армения (более 282,4 миллиона долларов), Украина (более 250,3 миллиона долларов), США (233,5 миллиона долларов), Болгария (209 миллионов долларов), Германия (более 198,3 миллиона долларов), Италия (93,4 миллиона долларов).