Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2%

Грузия 20 июля 2020 16:07 (UTC+04:00)
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2%

На фоне пандемии коронавируса грузинская экономика продолжает нести огромные потери – внешнеторговый оборот за январь-июнь 2020 года снизился на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив более 5 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). Об этом говорится в предварительных данных Национальной службы статистики страны «Сакстат», передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

В январе-июне экспорт грузинской продукции составил более 1,5 миллиарда долларов. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт сократился на 19,1% – до 3,5 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса превышает 2 миллиарда долларов – это 40,5% от всего внешнеторгового оборота.

В период кризиса Грузия продолжила торговать всеми традиционными товарами: медными рудами и концентратами, винами, ферросплавами, минеральными водами, лекарствами, легковыми автомобилями, золотом, орехами и так далее. Из десяти основных экспортных товаров спад зафиксирован по шести.

Экспорт легковых машин в январе-июне сократился на 35%, ферросплавов – на 34,3%, натуральных вин – на 16%, азотных удобрений – на 17,9%, а минеральных вод – на 24,5%.

В январе-июне серьезный рост продаж был зафиксирован в категории золота – на 36,6%, немного увеличился экспорт медных руд и концентратов – на 8,7%, а также спиртных напитков – на 8,6%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, средства сотовой или иной связи и так далее.

В сравнении с январем-июнем 2019 года на 12,4% увеличился импорт электроэнергии. Рост в почти в 1794% зафиксирован в категории руды и концентраты драгоценных металлов. Импорта мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы увеличился на 7,9%.

В то же время, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт легковых автомобилей упал на 43,1%, нефти и нефтепродуктов – на 32,1%, медных руд и концентратов – на 12,3%, лекарственных средств — на 12,6%, нефтяных газов и газообразных углеводородов — на 11,7% и так далее.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе-июне текущего года были Турция, Россия и Китай. На три этих страны приходится 35,9% от общего торгового оборота.

За отчетный период с Турцией оборот сократился на 15,4%, составил 697,4 миллиона долларов (16,8% от общего оборота).

В Турцию с начала 2020 года вывезли около 19,6 тысячи тонн ферросплавов, 614,1 тонны трикотажных изделий, около 7 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали и другие товары.

Из Турции в Грузию завезли около 31 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 301 тонну лекарственных препаратов, около 10,1 тысячи металлоконструкций из черного метала и так далее.

Внешнеторговый оборот Грузии с Россией в январе-июне составил 584,1 миллиона долларов – это 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 49,3 тысячи тонн ферросплавов, более 18,3 тысячи тонн натуральных виноградных вин, около 34,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию – из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом около 177,3 тысячи тонн. Из России также завезли около 176,3 тысяч тонн пшеницы, около 74,4 тысячи тонн нефтяных газов, более 20,5 тысячи тонн подсолнечного масла, более 73,7 тысячи тонн кукурузы и так далее.

С Китаем, который впервые вышел на третью строчку торговых партнеров Грузии в мае 2020 года, внешнеторговый оборот в январе-июне составил 530,7 миллиона долларов или 10,5% от общего торгового оборота.

За отчетный период в Китай вывезли около 114 тысячи тонн медных руд и концентратов, более 7,6 тысяч тонн руд драгоценных металлов, около 1,7 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали около 16,4 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, более 3 тысяч тонн покрышек, 238,4 тонны готовой продукции, в том числе выкройки одежды и так далее.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан (более 450,9 миллиона долларов), Армения (более 282,4 миллиона долларов), Украина (более 250,3 миллиона долларов), США (233,5 миллиона долларов), Болгария (209 миллионов долларов), Германия (более 198,3 миллиона долларов), Италия (93,4 миллиона долларов).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования
Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада
Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада
Loading Bars
Лента новостей
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме Общество 16:17
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб Тендеры 16:12
«Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на поставку необходимых товаров Тендеры 16:11
«Туркменгаз» объявляет тендер на капитальный ремонт газотурбинных двигателей Тендеры 16:08
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2% Грузия 16:07
Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах перед началом четвертого дня саммита ЕС Европа 15:56
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Политика 15:56
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 15:54
Иран намерен развивать нефтяной сектор за счет собственного потенциала - министр Энергетика 15:53
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом Политика 15:38
Леонид Слуцкий: Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки Политика 15:33
Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года Европа 15:29
IRU и Туркменистан планируют сотрудничать в реализации модулей e-TIR Транспорт 15:10
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО) Политика 15:06
Доля евро в валютной корзине SOFAZ снизилась Энергетика 15:05
После вмешательства минэкологии приостановлены строительные работы в Ясамальском районе Общество 15:03
Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом США 15:03
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей Общество 14:58
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлекает услуги по ремонту станков-качалок Тендеры 14:39
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 14:38
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит стройматериалы Тендеры 14:36
Казахстанская компания закупит стальные профили Тендеры 14:35
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлекает услуги по ремонту Тендеры 14:34
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет выпускать дизель стандарта «Евро-5» уже этой осенью Узбекистан 14:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон Турция 14:28
В Пекине не осталось районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы Другие страны 14:27
В Папуа - Новой Гвинее зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом Другие страны 14:24
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД Политика 14:23
Маршрут IGB подготовлен к следующему этапу строительных работ Энергетика 14:22
Завтра в Баку ожидается ветер, в районах Азербайджана до 41 градуса тепла Общество 14:16
Иран наращивает нефтедобычу на блоке «Западный Карун» Экономика 14:13
Нагиф Гамзаев: В Азербайджане сильная молодежь, которая готова защищать свою Родину Политика 14:12
Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована Политика 13:58
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 13:55
Иран увеличит добычу нефти на месторождении "Южный Азадеган" Энергетика 13:48
В Азербайджане возобновилась деятельность судов Общество 13:26
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО) Социум 13:22
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 13:17
Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО) Политика 13:14
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:00
IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане Транспорт 12:59
Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19 Общество 12:56
Госкомитет Азербайджана об экспортных показателях первого полугодия Бизнес 12:54
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный Политика 12:51
Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи Экономика 12:40
Строительство IGB ускоряется за счет автоматической сварки Энергетика 12:40
Падение добычи газа в Узбекистане продолжается Узбекистан 12:40
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 12:39
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток Грузия 12:39
Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме Туркменистан 12:30
Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета Общество 12:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО) Политика 12:25
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:23
Иран может экспортировать 15 млн тонн стали Экономика 12:21
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Диярбакыр Турция 12:19
В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление Казахстан 12:18
Сократились поездки из Турции во Францию с целью трудоустройства Турция 12:07
В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО) Общество 12:02
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 12:01
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились Турция 11:57
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне Политика 11:57
В Иране упал спрос на турецкую сталь Турция 11:55
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 11:52
Великобритания обеспечила ранний доступ к 90 млн доз вакцин от коронавируса Европа 11:52
Unibank предоставил юридическим лицам возможность открывать счетa онлайн Экономика 11:48
Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане Узбекистан 11:48
Азербайджанский рынок облигаций может стать благоприятной средой для российских инвесторов Финансы 11:47
Латвия наращивает импорт узбекской дыни Узбекистан 11:45
В UNEC на ступени бакалавра по II группе открыта новая специальность Общество 11:24
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 11:21
Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане Общество 11:20
В Азербайджане незначительно упал спор на турецкий цемент Турция 11:18
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс Энергетика 11:15
В Туркменистане разрабатывают новые национальные программы по защите прав человека Туркменистан 11:12
“Азерэнержи” удалось восстановить 256 МВт «потерянной» мощности на 6 модульных электростанциях Экономика 11:11
Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО) Политика 11:11
Интервью кардиохирурга Центрального Таможенного Госпиталя Кянана Асадова Общество 11:04
Драгоценные металлы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:57
В Чикаго члены азербайджанской общины провели акцию поддержки (ФОТО) Политика 10:54
Азербайджанцы провели акцию протеста перед штабом ООН (ФОТО) Политика 10:51
Евро растет по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:46
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 13 - 17 июля Энергетика 10:46
Транскаспийский трубопровод будет способствовать укреплению стабильности в Каспийском регионе Энергетика 10:45
Турция приостанавливает полеты в Иран и Афганистан Турция 10:43
На руинах радикальной оппозиции гуляет вирус маразма - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:41
Туркменистан может стать членом ряда проектов инвестиционного фонда ЕС Финансы 10:40
Азербайджанские пограничники попали в ДТП, скончался начальник штаба Происшествия 10:38
Проблема Мецаморской АЭС или как в Армении подменяют понятия Политика 10:35
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки впервые превысило 40 тыс. Другие страны 10:23
Индия планирует хранить сырую нефть в США США 10:22
В этом году в Азербайджане на свет появились 47 206 новорожденных Общество 10:20
Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 0,2% Общество 10:11
Афганистан закупил в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:06
ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,85% Другие страны 10:03
Сократился импорт кожаных изделий из Турции в Узбекистан Турция 09:54
ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:41
В Азербайджане увеличится производство спиральношовных стальных труб Экономика 09:39
Иранский чай экспортируется в 12 стран Экономика 09:39
С начала года Турция уменьшила товарооборот с Ираном Турция 09:35
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:34
Все новости