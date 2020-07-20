Швейцария без всяких ограничений открывает границу для граждан Грузии

Швейцария открывает свои границы для граждан Грузии без всяких ограничений и дополнительных мер безопасности. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте госсекретариата по вопросам миграции.

С 20 июля вступает в силу решение правительства Швейцарии о предоставлении гражданам Грузии свободно пересекать границу бео всяких ограничений как сухопутным, так и воздушным путем.

Данное решение может измениться, исходя из эпидемиологической ситуации в Грузии.

С 6 июля в Швейцарии ужесточены меры по профилактике коронавируса. Власти Швейцарии составили список стран с высоким риском заражения COVID-19, который постоянно обновляется. С 6 июля, граждане из стран с высоким риском обязаны пройти 10-дневный карантин. За уклонение от карантина установлены внушительные штрафы.

Совет Евросоюза оставил Грузию в списке безопасных стран - не членов ЕС, гражданам которых можно будет путешествовать в ЕС. В безопасный список, состоящий из 13 стран, вошли: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Китай также вновь попал в список, однако сообщение с Китаем возобновится при условии, что страна в свою очередь также откроет свои границы для граждан ЕС.

Из-за пандемии коронавируса в марте европейские страны закрыли свои границы для нерезидентов ЕС. После подготовки первого списка 30 июня, для вошедших в него стран начали частично открывать границы с 1 июля.

Критерии определения стран, для которых ЕС рекомендует снять действующее ограничение на поездки, учитывают эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания распространения вируса, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Границу для граждан Грузии открыли Швейцария, Венгрия, Германия, Латвия, Франция, Испания, Нидерланды, Италия и ряд других стран.

В свою очередь Грузия открыла свои воздушные ворота для пяти стран, гражданам которых предоставляется безусловный въезд в страну. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.