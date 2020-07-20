В Грузии разрешили социальные мероприятия под открытым небом

С сегодняшнего дня в Грузии отменяется запрет на проведение массовых социальных мероприятий на свежем воздухе. Такое решение принял межведомственный координационный совет. Теперь под открытым небом допускаются свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, число участников которых не превышает 100 человек, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

«Межведомственный координационный совет продолжает наблюдать за существующими эпидемиологическими тенденциями. Решения о возобновлении других активностей будут приниматься поэтапно», — сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, с 13 июля в Грузии отменены ограничения на проведение массовых культурных мероприятий под открытым небом. Также стало возможно проводить в закрытых помещениях репетиции. 19 июня власти разрешили проведение семинаров и тренингов на открытых пространствах, а также практически все виды активного отдыха.