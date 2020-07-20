В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент

Грузия 20 июля 2020 23:45 (UTC+04:00)
В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент

В Грузии от коронавируса скончался еще один, 16-й пациент, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Данную информацию подтвердил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, пациент был старше 70 лет, который проходил курс лечения в Тбилисской инфекционной больнице.

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