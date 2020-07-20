В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент
В Грузии от коронавируса скончался еще один, 16-й пациент, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.
Данную информацию подтвердил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, пациент был старше 70 лет, который проходил курс лечения в Тбилисской инфекционной больнице.
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Гордимся, что у нас есть такой Верховный главнокомандующий, как Вы, сильная регулярная армия
Очередная серия шоу злословия т.н. "Национального совета" - оскорблениями никого не обделили (ВИДЕО)
После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксировано серьезного роста числа заражений - минздрав
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО)