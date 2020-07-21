Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии

Национальный банк Грузии запускает новую реформу, направленную на усиление конкуренции на валютном рынке, упрощение доступа небанковских участников к межбанковскому рынку, а также повышение ликвидности и прозрачности рынка. Как передает Trend, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Задача Национального банка - способствовать эффективному функционированию валютного рынка путем принятия своевременных и необходимых мер. Реформа включает в себя два важных компонента и основана на лучшей международной практике", - говорится в документе.

Первым компонентом реформы является внедрение Глобального валютного кодекса, который был создан в 2017 году с участием центральных банков ведущих стран мира. Следуя принципам Кодекса, валютный рынок работает более чем в 50 странах.

"Обязательное соблюдение условий валютного кодекса признается Международным расчетным банком, Центральными банками 47 стран, а также более тысячи финансовых институтов и компаний. К ним относятся Центральные банки и ведущие банковские учреждения США, Англии, Европы, Японии, Канады и Австралии", - говорится в заявлении Нацбанка Грузии.

В пресс-релизе отмечается, что международные эксперты провели тренинги для грузинских участников валютного рынка и разработали новое положение - правило участников валютного рынка, основанное на основных требованиях Международного кодекса.

"И Глобальный кодекс, и регуляторы валютного рынка нацелены на повышение прозрачности и конкуренции. В соответствии с передовой международной практикой, банки должны будут публиковать полные тарифы на обслуживание и другие условия на веб-сайте, обрабатывать и выполнять задания в интересах конфиденциальности и клиента. Чтобы поддерживать высокие стандарты операций на валютном рынке, банки должны обеспечить соответствующие организационные механизмы и ИТ-инфраструктуру", - заявляет Нацбанк.

Согласно документу, вторым компонентом реформы является запуск новой торговой платформы Bloomberg - Bmatch. Платформа Bmatch успешно работает в более чем 20 странах мира с 2016 года и обеспечивает автоматическое сопряжение и выполнение встречных сделок.

"До совершения сделки личность автора приложения является анонимной, что обеспечивает конфиденциальность и беспристрастность. При этом риски контрагента в системе управляются через лимиты, установленные участниками, а исполнение заключенных сделок осуществляется в соответствии с правилами Национального банка", - говорится в пресс-релизе.

Платформа Bmatch была запущена в Грузии в марте и успешно работает в режиме тестирования. На данном этапе платформу уже используют 15 банков, четыре микрофинансовых организации, одна крупная компания и Фонд иностранных инвестиций.

"С принятием новых правил платформа станет доступной для более широкого круга участников. Как банки, так и компании могут торговать в системе. Кроме того, у компаний будет выбор: либо самим подключиться к терминалу и торговать валютой непосредственно через него, либо подать заявки с помощью банка. В результате они больше не будут позитивно относиться к ограниченным операциям с одним банком, а будут торговать с банками и компаниями, которые предлагают им лучшую цену. Это обеспечивает большую концентрацию рынка, большую ликвидность и выгодную цену", - подчеркивается в заявлении.

Правило валютного рынка и новая платформа вступят в силу 1 октября 2020 года. До этого у банков будет время для создания соответствующей инфраструктуры, а компании смогут подписывать контракты на обслуживание с одним или несколькими банками.

В Грузии установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.