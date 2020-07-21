Мэрия Тбилиси поможет развивать туризм

Мэрии Тбилиси создала новый вебпортал - www.findouttbilisi.com, который призван содействовать развитию туризма, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Презентацию вебпортала провел заместитель мэра столицы Андриа Басилая.

"Новая вебстраница – это альтернативный портал продаж, который в нынешнем положении создан в поддержку одного из самых пострадавших секторов – туризма. Малые и средние туристические компании нуждаются в нашей поддержке. А с помощью данного портала они смогут на первом этапе продавать свои сервисы внутренним туристам, а затем уже и международным", - сказал Басилая.

По его словам, идет активное сотрудничество с городами-партнерами. Тбилиси является членом маркетинга европейских городов - EUROPEAN CITIES MARKETING – ECM. Каталог сервисов будет распространен в международной сети именно с помощью городов-партнеров, что будет содействовать повышению узнаваемости страны.

www.findouttbilisi.com – это онлайн-платформа, в которую входят зарегистрированные в Тбилиси тургиды, объекты питания, винные бары, концептуальные магазины и так далее. У них есть возможность разместить информацию о своих продуктах и сервисах бесплатно на грузинском и английском языках.

"Цель платформы содействовать экономической активности малого и среднего бизнеса, росту доходов и узнаваемости, а также активизации внутреннего туризма. С целью поддержки разных муниципалитетов Грузии, на платформе можно также размещать и выводящие за пределы Тбилиси туры", - отмечают в мэрии столицы.

С помощью вебсайта будет создан каталог частных компаний, которым будут пользоваться международные партнеры-организации и ассоциации. А у местных компаний будет возможность установить с иностранными партнерами деловые отношения.

Для некоторых стран Грузия уже открыла границу. Так граждане пяти стран - Германии, Франции, Латвии, Эстонии и Литвы, уже имеют возможность беспрепятственно въезжать в страну, для ряда стран Евросоюза, с учетом эпидситуации в них, установлены определенные ограничения. Вместе с тем грузинские эпидемиологи предупреждают, с какими рисками может быть связано открытие границ, поэтому призывают правительство крайне осторожно относиться к этому вопросу.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население. Сейчас правительство ориентируется в основном на развитие внутреннего туризма.