Правительство Грузии предложит гражданам сезонные заработки на родине

Правительство Грузии может предложить гражданам страны рабочие места, вместо сезонных заработков в соседних странах. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили на брифинге.

По словам Давиташвили, необходимость в сезонных работах появилась и в отечественном сельском хозяйстве.

"Мы видим, что отрасль генерирует новые рабочие места, особенно это актуально для региона Кахети, где есть возможность сезонного заработка. Мы видим, что там интенсивно и успешно приживаются разные фруктовые культуры. Там сейчас на уборке фруктов работают около двух тысяч человек из разных уголков страны. А затем в Кахети начнется ртвели - уборка винограда", - заявил Давиташвили.

Вслед за Кахети, по словам министра, сезонные рабочие потребуются в скором времени в Шида Картли, на уборке фундука.

"Сезонную работу, которая была так популярна у наших граждан в соседних странах, мы можем в какой-то мере заменить предложением рабочих мест в Грузии. Это говорит об одном - в последние годы в сельском хозяйстве у нас наблюдаются позитивные тенденции, активность в этой сфере заметно увеличилась по всем направлениям. А все это позволяет нам трудоустроить больше людей", - отметил глава Минсельхоза.

Определенная часть населения Грузии ездила на сезонные работы в соседнюю Турцию, однако, поскольку из-за пандемии коронавируса граница закрыта, они остались без заработков и не раз протестовали по этому поводу.