Президент Грузии: Усиление ЕС является важным посылом для ассоциированных государств

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и назвала единодушное соглашение по пакету стимулирования пострадавшей от коронавируса экономики историческим решением. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает администрация президента Грузии.

«Сегодня исторический день! Единодушное соглашение по пакету стимулирования пострадавшей от коронавируса экономики является историческим решением, чем Евросоюз (ЕС) показал миру показательный пример солидарности.

Несмотря на существующий в мире кризис и вызванные пандемией коронавируса трудности в ЕС, принято решение, которое значительно будет способствовать усилению и развитию Евросоюза.

Усиление ЕС и преодоление кризиса в этой форме является важным посылом для ассоциированных государств, для которых Евросоюз и интеграция в него представляет собой единственную перспективу.

В это полное вызовов время, ЕС вновь является сильнейшим сторонником и партнером Грузии», - отмечается в направленном президентом письме.