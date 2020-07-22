Рейсы между Тбилиси и Ригой, а также между Тбилиси и Парижем будут выполняться с августа

По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, с начала августа Air France будет выполнять рейсы два раза в неделю из Парижского аэропорта Шарль-де-Голль и Тбилисского международного аэропорта, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По словам Турнава, переговоры ведутся и с AirBaltic.

«Как вы знаете, мы говорили о возобновлении прямых регулярных рейсов с пятью странами ЕС, которые безоговорочно открыли нам свои границы. Также знаете, что состоялись переговоры и с Германией, с Lufthansa, которая уже опубликовала свое расписание, и билеты уже продаются. Сегодня мы приняли решение и подтвердили авиакомпании Air France, что она сможет выполнять рейсы с начала августа. Точную дату определит сама компания. Они смогут выполнять два рейса. в неделю из Парижского аэропорта Шарль-де-Голль и Тбилисского международного аэропорта.

Мы продолжаем переговоры с AirBaltic по поводу рейсов Тбилиси-Рига, и у нас скоро будет решение по этому вопросу.

Это мы делаем лишь с теми странами, с которыми без каких-либо условий допущено авиасообщение и есть прямые рейсы. Соответственно, в остальных направлениях в августе продолжится временный запрет на регулярные полеты, мы поэтапно увеличивает ареал регулярных полетов.

Кроме того, Airzena продолжит выполнять коммерческие чартерные рейсы. У авиакомпании будет около 16 рейсов, или немного больше, чем в июле. В основном, это Вена и Амстердам. Другие чартерные рейсы также будут разрешаться периодически по согласованию с нами, с обеспечением карантинных пространств.

Что касается т.н. социальных чартерных рейсов, у нас есть 5 направлений, и добавлен – Тбилиси-Берлин-Тбилиси. Этого было по требованию грузинских студентов, желающих отправиться в Германию по краткосрочной программе трудоустройства. Мы посчитали, что это как раз та категория, где государство должно использовать свой ресурс субсидирования и предложить сравнительно доступные билеты. Поработали с Департаментом по делам молодежи, и этот рейс будет выполнен в ближайшее время», - заявила Турнава.