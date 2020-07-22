Азиатский банк дополнительно выделил Грузии кредит на борьбу с COVID-19

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделит Грузии дополнительную помощь на борьбу с коронавирусом в размере 45 миллионов евро. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Банка.

Деньги предназначены на смягчение негативных экономических и социальных последствий COVID-19, а также поддержку реформ, направленных на рост экономики и устойчивости Грузии.

По информации Банка, этот кредит восполнит непредвиденный финансовый дефицит, возникший из-за последствий вспышки COVID-19, которая может поставить под угрозу проводимые Грузией реформы в рамках Программы экономического управления и конкурентоспособности (EMCP).

"Кредит предоставляет чрезвычайную бюджетную поддержку, чтобы правительство Грузии могло более эффективно реагировать на пандемию", - сказал вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям Константин Лимитовский.

По его словам, предоставляя финансирование для поддержки мер по смягчению последствий и обеспечению макроэкономической стабильности, решение АБИИ поможет минимизировать потери и вернуть страну на путь восстановления.

АБИИ выделил Грузии первый кредит в размере почти 91,4 миллиона евро на борьбу с коронавирусом в мае текущего года.

Стороны подписали кредитное соглашение по проекту быстрого реагирования против COVID-19. Цель – предотвращение, выявление, реагирование на угрозы, вызванные пандемией, и усиление национальной системы здравоохранения.

Средства предусмотрены на поддержку сектора здравоохранения, усиление эпидемиологических возможностей Центров общественного здравоохранения, увеличение возможностей общего тестирования, расширение доступности критически важных медицинских приборов и оборудования, а также на оказание социальной и финансовой поддержки семьям и отдельным лицам, прямо или косвенно пострадавшим от COVID-19.

Финансовые ресурсы, выделяемые АБИИ, являются частью кредитного соглашения "Проекта быстрого реагирования против COVID-19", оформленного Грузией и Всемирным Банком 1 мая, в соответствии с которым Всемирный банк выделил стране 80 миллионов долларов.

Соглашение с АБИИ является частью финансовой поддержки, оказываемой Грузии партнерскими международными донорскими организациями в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшей реабилитации экономики страны.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) является многосторонним банком развития, миссия которого заключается в улучшении социально-экономических результатов в Азии. Штаб-квартира находится в Пекине. Банк начал свою деятельность в январе 2016 года, и в настоящее время число ее членов по всему миру возросло до 102.