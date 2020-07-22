В Грузии прошла сертификацию первая многоразовая электронная маска

Прототип первой многоразовой электронной маски, защищающей от вирусных инфекций, над созданием которой работал грузинский изобретатель Давид Мизандари, получила лабораторное заключение, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Давид Мизандари опубликовал сообщение на своей странице в соцсети Facebook, в которой говорится, что его изобретение прошло все этапы - начиная от идеи, теории до практики и лабораторного заключения. Изобретатель опубликовал и фотографию заключения, поблагодарив группу профессионалов Лаборатории Лугара при Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья.

"Исследования показали, что электронные респираторы с гермицидным освещением обладают бактерицидным действием и могут быть использованы против бактериальных инфекций", - говорится в сообщении.

Интересно, что маска была создана всего за 48 часов с помощью 3D-принтера. При разработке маски Мизандари использовал несколько методов фильтрации и стерилизации воздуха. В конечном итоге в его маске воздух фильтруется на 99,9%.

Маска имеет аккумулятор, который после зарядки может работать на протяжении 8-12 часов. Для людей с дыхательной недостаточностью есть функция Boost Air On, которая автоматически передает необходимый поток воздуха в зависимости от ритма дыхания человека.

Также аппарат может излучать ультрафиолетовые лучи, которые способны помочь в стерилизации разных предметов, таких как телефон, кошелек и другие. Маску можно протирать влажной тканью, легко заменяется и фильтр.

Давид Мизандари – по профессии энергетик, однако успел поработать в разных сферах. Так он является соучредителем сайта продажи билетов Biletebi.ge, одним из создателей первого 3D-квеври (глиняный кувшин для вина) и бывшим менеджером по развитию бизнеса Geocell.