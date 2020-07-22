Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 августа

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 31 июля до 31 августа включительно. Об говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 августа 2020 года", - информировали в агентстве. "Установленные ограничения не будут распространяться на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом (с кодом ICAO UGTB) и аэропортами Мюнхена (EDDM), Парижа (LFPG) и Риги (EVRA)", - добавили в агентстве гражданской авиации.

Ранее стало известно, что со 2 августа немецкая авиакомпания Lufthansa начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен, а с 8 числа французская авиакомпания Air France станет летать из Парижа в Тбилиси и обратно. Помимо Германии и Франции, Грузия планирует восстановить регулярное авиасообщение с Латвией, Литвой и Эстонией.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 в стране был введен комендантский час. Республика 18 марта наложила запрет на въезд иностранцев, а 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

По последним данным, в стране выявлены 1 073 случаев заражения коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии с инфекцией доставлен на родину из-за рубежа. Выздоровели 907 человек. На карантине находятся более 5,6 тыс. человек, в стационарах проходят лечение 296 пациентов, умерли 16 заразившихся.