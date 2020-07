В национальном законе авторизации обороны США 2021 года Грузия упоминается как ценный партнер США

Палата представителей США утвердила 21 июля законопроект об авторизации национальной обороны (NDAA), в котором отдельная подглава уделена сотрудничеству США-Грузии ((SEC. 1244. SENSE OF CONGRESS ON SUPPORT FOR GEORGIA), указывающая на важную роль Грузии в контекстве безопасности Европы. Об этом говорится в информации, распространенной МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщает ведомство, Грузия считается ценным партнером США в рамках европейской безопасности.

«Документ еще раз подтверждает приверженность укрепления стратегического партнерства между США и Грузией. В частности, он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, политику непризнания оккупированных территорий страны. Документ также подчеркивает повышение устойчивости против российской агрессии и усиление её сдерживания, помощь Грузии летальными и нелетальными возможностями и важность стабильности региона.

Для достижения этих задач, согласно документу, Палата представителей считает целесообразным укреплять обороноспособность и способствовать боеготовности, улучшать взаимодействие с силами НАТО и укреплять сотрудничество и взаимодействие с Грузией, а также другими региональными партнерами в Черноморском регионе», - говорится в заявлении МИД.