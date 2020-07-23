Нацбанк Грузии продолжает продавать резервы

Грузия 23 июля 2020 09:26 (UTC+04:00)
Нацбанк Грузии продолжает продавать резервы

Национальный банк Грузии провел очередной валютный аукцион, на котором продал 40 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,0585 GEL/$1. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за три месяца Нацбанк провел уже девять аукционов, на которых продал около 270 миллионов долларов.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

Как заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе, банк будет активным игроком на рынке, поскольку сейчас на валютном рынке большая неопределенность из-за всемирного экономического кризиса, вызванного пандемией.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания курса, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк включается в торги иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк планирует также использовать для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов.

По положению на 30 июня текущего года, валютные резервы Национального банка составляли 3,6 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем на начало 2020 года.

В стране действует режим плавающего обменного курса. Это означает, что он полностью определяется валютным рынком. Однако в стране, где на импорт приходится значительная доля, нестабильная и обесцененная национальная валюта создает угрозу стабильности цен, что, со своей стороны, является уже сферой регулирования Национального банка.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.

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