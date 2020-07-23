За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом

Грузия 23 июля 2020 12:18 (UTC+04:00)
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число зараженных составляет 1 085, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Вылечились от COVID-19 за сутки четыре человека, а с начала пандемии - 911. Скончались 16 пациентов.

В карантине находятся 5 724 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 247.

41 граждан Грузии, в том числе 38 военнослужащих доставлены на лечение их других стран.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) (версия 2)
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) (версия 2)
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО)
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО)
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Loading Bars
Лента новостей
Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:06
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений — 15% Узбекистан 13:05
При Президенте Ильхаме Алиеве в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО) Политика 13:03
«Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил полугодовой план по добычи нефти Энергетика 12:52
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО) Политика 12:34
Еврейская община Болгарии распространила заявление в связи с последней провокацией Армении Политика 12:30
США активно импортирует турецкую сталь Бизнес 12:22
В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек Россия 12:22
Казахстан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12:22
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:18
Минфин Азербайджана о доходах госбюджета в первом полугодии 2020 года Финансы 12:18
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ Ядерная программа 12:18
SOFAZ за первое полугодие текущего года перевел в госбюджет более 5 млрд манатов Финансы 12:13
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» Узбекистан 12:10
В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ Узбекистан 12:04
Российская компания содействует возведению селезащитных сооружений в Туркменистане Бизнес 11:54
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:53
Туркменистан и Бахрейн могут расширить сотрудничество между предпринимателями Бизнес 11:44
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения Бизнес 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 469 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:38
Госкомитет Азербайджана обратился с призывом к гражданам в связи с военными провокациями Армении Общество 11:28
Доля Туркменистана в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 11:27
Азербайджанская нефть дешевеет Финансы 11:21
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 11:21
Чистая прибыль Hyundai Motor за II квартал упала в 2,6 раза Другие страны 11:19
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался лучше прогноза Европа 11:06
Туркменистан и ОАЭ намерены укреплять сотрудничество в энергетической сфере Энергетика 10:47
Турецкая BOTAŞ обнародовала объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 10:39
Стало известно, насколько Узбекистан снизил экспорт овощей и фруктов Узбекистан 10:38
В результате ливней в Шеки обесточены 4 села Происшествия 10:38
Манат вырос по отношению к турецкой лире Финансы 10:36
Китай сокращает импорт цемента из Турции Бизнес 10:27
Турция сократила экспорт ковров в Азербайджан Бизнес 10:26
Отмечен большой спрос граждан Узбекистана на покупку недвижимости в Турции Бизнес 10:25
С начала года Грузия сократила объём импорта цемента из Турции Бизнес 10:23
Турция за первые шесть месяцев в разы увеличила грузоперевозки в Кувейт Бизнес 10:20
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Адана Транспорт 10:16
В период глобальной пандемии Казахстан увеличил импорт электротоваров из Турции Бизнес 10:15
Миссия ВОЗ находится в Азербайджане для оценки ситуации в связи с COVID-19 (ФОТО) Общество 10:11
Google ужесточит системные требования к смартфонам на Android США 10:09
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и верховного представителя ЕС Политика 10:07
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Госкомстат Азербайджана о капиталовложениях в первом полугодии Финансы 09:50
В иранской нефтедобывающей компании "Южный Загрос" произведен ремонт оборудования Энергетика 09:47
Экспорт сельхозпродукции Ирана увеличился на 30% Экономика 09:44
В Атланте проведена акция протеста против военных провокаций Армении Политика 09:40
Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США Энергетика 09:32
Рейс Актобе-Нур-Султан отложили из-за повреждения самолета телескопическим трапом Казахстан 09:30
Нацбанк Грузии продолжает продавать резервы Грузия 09:26
SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50% Энергетика 09:24
В Азербайджане более 16 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:21
Азербайджанское государство оплатит медицинскую и юридическую помощь нашим соотечественникам, пострадавшим в результате нападения армян в Лос-Анджелесе Политика 09:19
Ракета-носитель "Чанчжэн-5" с зондом для изучения Марса стартовала с космодрома в Китае Другие страны 09:02
Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу В мире 08:50
Президент Индонезии потребовал в течение трех месяцев завершить работу над вакциной Другие страны 08:35
В Казахстане число заболевших коронавирусом достигло 76799 Казахстан 08:22
Хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов в Twitter после взлома В мире 08:14
В одной из провинций Турции горят леса Турция 07:56
В национальном законе авторизации обороны США 2021 года Грузия упоминается как ценный партнер США Грузия 07:18
EU4Energy помогает Грузии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях для бесперебойных поставок газа Грузия 06:52
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Перу Другие страны 06:33
В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года В мире 06:08
Трамп уверен, что Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган отличаются острым умом США 05:37
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца Спорт 04:32
Трамп назвал вероятного "победителя" в создании вакцины от коронавируса США 03:37
В Бразилии за сутки выявили 67,8 тыс. заболевших COVID-19 Другие страны 03:02
Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за консульством в Хьюстоне США 02:26
За сутки в мире выявили почти 203 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:59
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и получил кубок за победу в Английской премьер-лиге Спорт 01:46
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:26
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете Другие страны 01:00
Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о прогрессе в создании вакцины от коронавируса США 00:52
В Узбекистане за день выявили 153 новых случая заражения коронавирусом Узбекистан 00:30
В Иране начали тестировать сети мобильной связи 5G Иран 00:05
Прошло 27 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля Россия 22 июля 23:49
Демократы США хотят лишить Трампа возможности помиловать самого себя США 22 июля 23:38
«Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе место в АПЛ Спорт 22 июля 23:16
Лондон тревожат данные о кибератаках Китая на компании, создающие вакцины от COVID-19 Европа 22 июля 22:52
Состоялся вебинар, посвященный 145-летнему юбилею азербайджанской национальной печати Общество 22 июля 22:33
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22 июля 22:28
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 205 тысяч Турция 22 июля 22:02
Турецкая нация будет поддерживать братский Азербайджан во всех его решениях - заявление Политика 22 июля 21:43
Генеральный секретарь ООН позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 22 июля 21:35
Azercell поздравляет журналистов с 145-летием национальной прессы! Общество 22 июля 21:30
Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 22 июля 21:09
В Азербайджане автоматизируются гидрологические станции Общество 22 июля 20:42
TAP: Осенью начнется возвращение отсаженных на период строительства оливковых деревьев Энергетика 22 июля 20:30
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим в вузы вне конкурса Общество 22 июля 19:57
Посол США вызван в МИД Азербайджана в связи с насильственной акцией армян в Лос-Анджелесе Политика 22 июля 19:32
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings Бизнес 22 июля 19:31
Армия Азербайджана сбила очередной БПЛА ВС Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 июля 19:26
Новые поезда Stadler для ЗАО "АЖД" будут доставлены в Азербайджан в 2022 году Транспорт 22 июля 19:12
Первая в Азербайджане онлайн-система видеоконференций успешно прошла испытания ИКТ 22 июля 19:04
İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана ИКТ 22 июля 18:36
Азербайджанцы провели во Франции акцию протеста (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 июля 18:34
Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать в регионе новый очаг напряженности (ВИДЕО) Политика 22 июля 18:23
На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура - GPC Энергетика 22 июля 18:15
Сотрудники информационного агентства Trend удостоены почетных званий и медалей Общество 22 июля 18:01
МИД Азербайджана: Мы не можем понять из-за кого и почему беспокоится Госдепартамент США Политика 22 июля 17:59
Все новости