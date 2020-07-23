За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число зараженных составляет 1 085, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Вылечились от COVID-19 за сутки четыре человека, а с начала пандемии - 911. Скончались 16 пациентов.

В карантине находятся 5 724 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 247.

41 граждан Грузии, в том числе 38 военнослужащих доставлены на лечение их других стран.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля.