За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число зараженных составляет 1 085, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Вылечились от COVID-19 за сутки четыре человека, а с начала пандемии - 911. Скончались 16 пациентов.
В карантине находятся 5 724 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 247.
41 граждан Грузии, в том числе 38 военнослужащих доставлены на лечение их других стран.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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