В селах Грузии расширяется доступ к высококачественному интернету

Интернет высокого качества в каждое село Грузии - это та задача, которую нужно быстро решить. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.

По словам Гахария, в 49 селах Озургетского муниципалитета (регион Гурия) появится высококачественный Интернет.

"Это будет Интернет В селах Грузии расширяется доступ к интернету. Это еще один крайне важный вызов, который показали нам эпидемия и кризис. Иметь Интернет высокого качества в каждом грузинском селе крайне важно. Это задача, которую нужно быстро решить. Это просто стало жизненной необходимостью, чтобы фермеры нормально работали, чтобы наши дети нормально получали образование, чтобы в селах был такой же уровень жизни, что и городах", - заявил Гахария.

Ранее сообщалось о начале пилотной части проекта всеобщей интернетизации OpenNet. Основной задачей данного проекта является обеспечение Интернетом деревень и сел, так как большие города в большей или меньшей степени, но имеют доступ к высокоскоростному Интернету. Речь идет о 800 населенных пунктах.

В эпоху пандемии коронавируса, онлайн-общение, будь то личное или связанное с работой, или образованием, приобрело новую степень актуальности. Именно поэтому было принято решение ускорить процесс осуществления проекта.

Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, всего в Грузии зарегистрировано 901,8 тысячи абонентов сети Интернет, среди них как физические, так и юридические лица. Наибольшее количество абонентов зафиксировано в Тбилиси, Батуми и Рустави, тогда как в горных регионах есть села, в которых до сих пор нет Интернета. Наиболее тяжелая ситуация в горной Аджарии в районах Шуахеви, Кеда и Хуло, а также в Тианети и Сванети.