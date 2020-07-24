В Гардабанском районе из-за вспышки COVID-19 закрыто одно село

В Гардабанском районе в получасе езды от Тбилиси из-за вспышки коронавируса закрыто село Караджалари. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил мэр муниципалитета Рамаза Будагашвили.

По информации канала, решение по остальным двум селам, где было так же зафиксировано распространение COVID-19, пока не принято.

В Гардабанском районе сейчас активно работают эпидемиологи. Ситуацию контролирует полиция.

Резкий рост случаев COVID-19 в последние дни в населенных пунктах совсем недалеко от Тбилиси заставил забеспокоиться и власти, и население.

"Горячей точкой" уже второй раз оказывается регион Квемо Картли, конкретно - три села Гардабанского района с населением в семь тысяч человек.

За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 19 новых случаев коронавируса, больше десяти фиксировалось и в предыдущие дни. По последним данным, общее число инфицированных в Грузии к этому времени составляет 1 104 человека, вылечились 911, скончались 16.