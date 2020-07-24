Минобороны Грузии обновляет авиапарк ВВС

Министерство обороны Грузии начало капитальный ремонт и обновление летательных аппаратов Военно-воздушных сил. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее министр обороны Ираклий Гарибашвили сообщил, что в собственности Грузии имеется множество летательных аппаратов - самолетов, вертолетов, которым необходим ремонт, и осуществить это возможно при помощи существующих заводов.

"Очень скоро у министерства обороны Грузии будет обновленный и модернизированный авиационный парк. Самолеты Су-25 и истребители Ми-24 на балансе Сил обороны были демонтированы на авиабазе Марнеули и уже переданы авиационному заводу на капитальный ремонт", - говорится в пресс-релизе Минобороны.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями "Тбилавиамшени" и "Дельта".

В Грузии есть военный завод "Дельта". Его история берет начало с 60-х годов. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится в ведении министерства обороны Грузии.

"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.

В процессе обновления летательных аппаратов подключены грузинские военные и гражданские специалисты, что способствует еще большему развитию грузинской военной промышленности.

По информации Минобороны, первые отремонтированные единицы будут переданы авиационным силам в течении последующих месяцев, остальные поэтапно войдут в эксплуатацию в течении двух лет.

Параллельно с восстановлением-ремонтом-модернизацией самолетов, проект предусматривает подготовку и переподготовку персонала, а также создание соответствующей инфраструктуры.

Проект осуществляются в рамках плана развития Сил обороны, и направлен на укрепление и развитие авиационных подразделений оборонных сил Грузии.