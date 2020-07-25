Экспорт персиков и нектаринов из Грузии увеличился на 45%

Из Грузии экспортировано уже более 12 тысяч тонн персиков, что на 45% больше данных за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«В прошлом году к этому времени экспортный показатель составлял 7,5 тысячи тонн. Соответственно, экспорт серьезно увеличился, несмотря на пандемию», — сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Больше всего персиков и нектаринов из Грузии отправляют в Россию. На эту страну приходится 64% от всего экспорта. Грузинские фрукты также экспортируются в Казахстан, Сингапур, Украину, Молдову и Словению.

В настоящее время продукцию принимают 22 холодильных хозяйства. Фермерам платят 1-1,5 лари за килограмм персиков и по 1,5-2,1 лари за килограмм нектарин.

Все процедуры, связанные с экспортом фруктов, осуществляются по принципу одного окна. Это позволяет производителям и экспортерам без лишних бюрократических сложностей получить все необходимые документы. К процессу подключены представители фитосанитарных и таможенных служб.

По словам Давиташвили, урожай в этом году особенно хорош. В целом за сезон в Кахетии планируют собрать 30-35 тысяч тонн персиков и нектаринов.

За сезон 2019 года из Грузии было экспортировано более 13,2 тысячи тонн персиков и нектаринов. Более 80% от общего количества пришлось на Россию – 10,7 тысячи тонн.