В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавируса
В Грузии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1117. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Выздоровел же еще 5 человек, и их число составляет - 917.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
В стране от коронавируса скончались 16 человек.
В режиме карантина находятся 6186 человек.
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