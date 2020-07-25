В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1117. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Выздоровел же еще 5 человек, и их число составляет - 917.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 16 человек.

В режиме карантина находятся 6186 человек.