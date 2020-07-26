Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии

Палата представителей Конгресса США на голосовании поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В документе говорится, что США предоставят Грузии не менее 132 млн. долларов США в качестве помощи, однако Вашингтон оставляет за собой право заморозить 15% от этой суммы в случае, если госсекретарь Майк Помпео установит, что в Грузии отсутствуют процессы усиления демократизации и по противодействию коррупции в правительстве.

Как указано в документе, Грузия также не получит 15% выделенных средств в случае, если в стране не будет усилены антикоррупционное законодательство и регуляции, а для частного сектора не будет обеспечено верховенство закона, основанное на международных стандартах, что охватывает защиту прав иностранных бизнесменов, их финансовых интересов и инвестиций.