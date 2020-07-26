В Грузии зафиксировано 14 новых случаев коронавируса, три пациента выздоровели
В Грузии за сутки зафиксировано 14 новых случаев коронавируса, три пациента выздоровели. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.
На сегодня в стране в общей сложности подтвержден 1131 случай коронавируса, из них выздоровели — 920 человек, скончались 16 пациентов.
В режиме карантина находятся 6 183 гражданина, 302 — под медицинским наблюдением в больницах.
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