В Грузии зафиксировано 14 новых случаев коронавируса, три пациента выздоровели

В Грузии за сутки зафиксировано 14 новых случаев коронавируса, три пациента выздоровели. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

На сегодня в стране в общей сложности подтвержден 1131 случай коронавируса, из них выздоровели — 920 человек, скончались 16 пациентов.

В режиме карантина находятся 6 183 гражданина, 302 — под медицинским наблюдением в больницах.