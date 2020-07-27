В Грузии выявлено 6 новых случаев заражения коронавируса

В Грузии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1137. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Выздоровели же еще 2 человека, и их число составляет - 922.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 16 человек.

В режиме карантина находятся 6239 человек, под наблюдением в стационаре – 326 лиц.