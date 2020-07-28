Гражданам Грузии разрешат выезжать в Турцию на заработки

Граждане Грузии смогут поехать в Турцию на заработки при наличии трехмесячного официального приглашения, выданного работодателем, заявил на брифинге председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Такое решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета.

«Мы приняли решение, что граждане Грузии и, в первую очередь, конечно же, жители Аджарии, смогут поехать на работу в Турцию на основании трехмесячного официального приглашения, выданного работодателем из Турецкой Республики. Однако после возвращения они будут обязаны пройти карантин», - сказал Рижвадзе.

Все граждане Грузии, возвращающиеся на родину, прямо с границы или аэропорта отправляются в обязательный 14-дневный карантин. Те, кто возвращается из официальных зарубежных поездок, должны каждые 72 часа в течение 14 дней проходить ПЦР-тесты на коронавирус.

Рижвадзе отметил, что даже несмотря на то, что эпидемия находится под абсолютным контролем, важно, чтобы все перемещения, в том числе на границе, в том числе и с рабочими целями, осуществлялись с учетом конкретных оснований и обстоятельств.

С конца марта Грузия закрыла границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса и прекратила регулярное авиасообщение — граждане Грузии возвращаются в страну на чартерных рейсах.

После четырехмесячного перерыва Грузия открыла свои границы для пяти стран: гражданам Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии предоставляется безусловный въезд в страну.