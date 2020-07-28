Гражданам Грузии не придется проходить 14-дневную самоизоляции по прибытии в Литву, — об этом сообщает посольство Грузии в Литве, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.



«По решению министра здравоохранения Литвы, который также является главой Национальных чрезвычайных операций Литвы, с 25 июля 2020 года гражданам и резидентам Грузии больше не нужно будет проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию по прибытии в Литву. Это решение может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидемической ситуации», — говорится в заявлении посольства Литвы в Грузии.



Согласно документу, опубликованному Европейским союзом, Грузия входит в число 12 стран, которые названы «Ковид-безопасными» странами. Также Грузия в свою очередь, на данном этапе, открыла свои границы для пяти стран, включая Литву.