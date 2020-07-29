New York Post называет Грузию «раем блюд»

«Шесть отличных и доступных мест, где вы сможете работать удаленно по всему миру», — под таким заголовком газета New York Post опубликовала статью и назвала шесть стран, где иностранцам предлагают работать дистанционно в посткоронавирусный период. Наряду с Грузией, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, в список стран входят Германия, Эстония, Чили, Барбадос и Коста-Рика.

«Расположенная на пересечении Европы и Азии Грузия отличается низкими ценами для жизни, эта страна является раем блюд. Грузия занимает шестое место в рейтинге Всемирного банка по уровню легкости ведения бизнеса», — написал автор статьи.

Правительство Грузии предлагает иностранным визитерам, желающим работать удаленно в рамках нового проекта, право проживать в стране более шести месяцев.