ЕБРР выделил 5 млн евро кредита на улучшение муниципальных сервисов в Бакуриани

БАКУ/ Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 5 миллионов евро кредита на улучшение муниципальных сервисов в Бакуриани, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Business Georgia.



Как говорится на веб-странице Европейского банка реконструкции и развития, в муниципалитете планирует приобрести новый общественный транспорт, а также многофункциональную тяжелую технику, в том числе и снегоочистители.



«На эту сумму будет закуплена спецтехника, в том числе снегоочистители, а также многофункциональных грузовики и 10 единиц современного городского транспорта, что сделает путешествие более комфортным», — говорится в сообщении, опубликованном Европейским банком реконструкции и развития.



В то же время Европейский банк отмечает, что Бакуриани является одним из лучших горнолыжных курортов, славящихся своим климатом и природной средой.



По данным Европейского банка реконструкции и развития, этот финансовый институт инвестировало более 3,8 млрд евро в 252 проекта в Грузии, в том числе в корпоративный, инфраструктурный и энергетический сектора. 89 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.