Проект по усилению энергетических сетей очень важен для Грузии

Проект укрепления энергетической сети очень важен для Грузии и предусматривает модернизацию электросети по всей стране, заявила региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) на Кавказе Катарина Бьорлин Хансен, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Business Georgia.



По её словам, в первую очередь это важно для эффективности электросетей, которые обеспечивают электроэнергией население. Кроме того, проект очень важен для инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в возобновляемую энергию, так как у электросистемы будет возможность получать электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями, а также ветряными и солнечными электростанциями. Мы очень рады и гордимся тем, что подписали это соглашение, и надеемся на тесное сотрудничество с Грузией для реализации этого проекта», — сказала Катарина Бьорлин Хансен.



Между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития было оформлено соглашение, предусматривающее выделение 90 миллионов евро финансовых ресурсов для усиления и улучшения энергетической сети Грузии.