В Грузии подтверждено три новых случая коронавируса, а три пациента выздоровели, сообщается на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.

На сегодня в стране в общей сложности подтверждено 1182 случая коронавируса, из них выздоровели 962 инфицированных, скончались 17 человек.

В режиме карантина находятся 7007 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 280.