В Грузии подтверждено три новых случая коронавируса, а три пациента выздоровели
В Грузии подтверждено три новых случая коронавируса, а три пациента выздоровели, сообщается на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.
На сегодня в стране в общей сложности подтверждено 1182 случая коронавируса, из них выздоровели 962 инфицированных, скончались 17 человек.
В режиме карантина находятся 7007 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 280.
Лента новостей
Деятельность волонтеров на пляжах – рассказывает руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям общепита по поводу мер безопасности в связи с коронавирусом
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО)
Карантинные меры смягчаются поэтапно, с учетом ситуации - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов
В праздничные дни для участвующих в учениях в Азербайджане военнослужащих был организован отдых (ФОТО)