Девелоперский бизнес в Грузии начал восстанавливаться

С 6 по 3 июля 30% выданных ипотечных кредитов являются бенефициариями государственной программы субсидирования ипотеки – говорится в отчете брокерской компании «ТВС-капитал» о нынешнем состоянии рынка недвижимости Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.



«Показатель ипотечного кредитования в последнюю неделю июля снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%, но при этом вырос в сравнении с предыдущим периодом на 18%» - говорится в отчете.



По словам главного экономиста «ТВС-групп» Отара Надарая, кризис больше ударил по гражданам с низкими доходами, которые не входят в категорию, имеющую возможность покупать брать ипотеку на приобретение квартир.



Среди прочих факторов это также способствует росту ипотечного кредитования.



«Ожидания по поводу ипотечных кредитов в целом положительные. Вероятно, субсидирование займов со стороны государства будут способствовать росту интереса к ипотеке. Главным образом, это связано с тем, что до кризиса рынок недвижимости Грузии не был перегрет. Кроме того, росту ипотечного кредитования также способствовали и банки. Что касается занятости, то пока ситуация негативная, но со временем мы ждем улучшения ситуации на рынке труда» - заявил он.



По его словам, со временем, по мере смягчения ограничений и восстановления экономики, спрос обязательно вернется к докризисному показателю.



«Следует также учесть, что имеет место т.н. «отложенный спрос». Многие граждане из-за сложной экономической ситуации вынуждены временно отложить покупку квартиры до лучших времен. После нормализации экономической ситуации они снова решат приобрести недвижимость» - заявил Отар Надарая.



По его словам, девелоперский бизнес обязательно восстановился бы самостоятельно, но государственная поддержка этот процесс ускорит.